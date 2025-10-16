Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch in Ladengeschäft

Aalen (ots)

Spiegelberg: Kradfahrer bei Überholvorgang gestürzt

Ein 78-jähriger Motorrollerfahrer wollte am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr auf der K1820 zwischen Spiegelberg und Prevost einen Mercedes überholen. Beim Überholvorgang verlor der 78-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Kraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Backnang: Einbruch in Ladengeschäft

Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, gegen 02:30 Uhr ein Schaufenster eines Geschäfts in der Grabgenstraße ein und entwendeten aus einer Ausstellungsvitrine mehrere hochwertige Smartphones im Gesamtwert von etwa 6.200 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Fellbach: Unfall - Zeugen gesucht

Etwa 3.500 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Unfalles am Mittwoch, gegen 11:50 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße und Maicklerstraße. Ein 50-jähriger Mercedesfahrer missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Jeeps einer 23-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Das Polizeirevier Fellbach bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0711 57720.

Schorndorf: 11-Jähriger stößt mit Streifenwagen zusammen

Ein 11-jähriger Junge fuhr am Mittwoch, gegen 12:15 Uhr, mit seinem E-Bike aus einem Privatgrundstück auf die Straße "Hammerschlag". Dabei übersah er einen Streifenwagen der Polizei und kollidierte mit dem Dienstfahrzeug. Der Junge blieb unverletzt. An E-Bike und Polizeifahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

