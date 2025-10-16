PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch in Ladengeschäft

Aalen (ots)

Spiegelberg: Kradfahrer bei Überholvorgang gestürzt

Ein 78-jähriger Motorrollerfahrer wollte am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr auf der K1820 zwischen Spiegelberg und Prevost einen Mercedes überholen. Beim Überholvorgang verlor der 78-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Kraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Backnang: Einbruch in Ladengeschäft

Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, gegen 02:30 Uhr ein Schaufenster eines Geschäfts in der Grabgenstraße ein und entwendeten aus einer Ausstellungsvitrine mehrere hochwertige Smartphones im Gesamtwert von etwa 6.200 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Fellbach: Unfall - Zeugen gesucht

Etwa 3.500 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Unfalles am Mittwoch, gegen 11:50 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße und Maicklerstraße. Ein 50-jähriger Mercedesfahrer missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Jeeps einer 23-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Das Polizeirevier Fellbach bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0711 57720.

Schorndorf: 11-Jähriger stößt mit Streifenwagen zusammen

Ein 11-jähriger Junge fuhr am Mittwoch, gegen 12:15 Uhr, mit seinem E-Bike aus einem Privatgrundstück auf die Straße "Hammerschlag". Dabei übersah er einen Streifenwagen der Polizei und kollidierte mit dem Dienstfahrzeug. Der Junge blieb unverletzt. An E-Bike und Polizeifahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 21:21

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Rudersberg: Einbruch in Einfamilienhaus Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Panoramaweg und durchsuchten dieses nach Wertgegenstände. Der abwesende Bewohner wurde über die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam und verständigte die Polizei. In Rudersberg fahndeten mehreren Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber nach den Einbrechern. Was ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:32

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

    Aalen (ots) - Jagstzell: Unfall Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem Ford Transit die Rosenberger Straße in Richtung Crailsheimer Straße. Als ein vor ihm fahrender 20-jähriger Mercedes-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte der 26-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf den BMW eines 30-Jährigen aufgeschoben. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren