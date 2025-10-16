Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Widerstand gegen Polizeibeamte und Unfallflucht

Aalen (ots)

Rot am See: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 15 Uhr einen auf einem Parkplatz am Mittleren Weg geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Rot am See: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 58-jähriger Mann wollte am Mittwochabend gegen 23 Uhr in eine Bar in Musdorf. Aufgrund eines dortigen Einlassstopps wurde ihm der Zugang verwehrt, weshalb der Mann aggressiv wurde und es zu einer Rangelei kam. Infolgedessen schritt die Polizei ein. Der 58-Jährige zeigte sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und schubste einen eingesetzten Beamten, außerdem beleidigte er die Polizisten fortwährend, weshalb er festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde. Auch hiergegen leistete der Mann Widerstand wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.

Schrozberg: Verkehrsunfall

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05 Uhr befuhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer den Rothenburger Weg in Richtung der Rubenstraße. An der Einmündung in die Riemenschneiderstraße übersah er eine vorfahrtsberechtigte 38-jährige VW-Fahrerin, welche auf der Riemenschneiderstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch die 38-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell