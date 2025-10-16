Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellenberg: Frontalzusammenstoß auf L2220

Aalen (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr, war eine 47-jährige Opel-Fahrerin auf der L2220 von Eigenzell kommend in Richtung Ellenberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Muckental kam die 47-Jährige aus noch unbekannter Ursache von ihrer Fahrspur nach links ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte sodann frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 34-Jährigen. Beim Unfall wurde die 47-jährige Opel-Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die 34-jährige VW-Fahrerin und das ebenfalls im Auto mitfahrende Baby zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L2220 gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an (Stand 13:10 Uhr). Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

