Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Polizei sucht unbekannten Mann

Aachen (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einem Mann, der im Verdacht steht, betrogen zu haben.

Ende Februar (25.02.25) soll der Unbekannte kurz vor 16 Uhr einen chinesischen Studenten am Pontwall angesprochen und sich als wohlhabender italienischer Mode-Designer ausgegeben haben. Er bat ihn, ihm Geld zu leihen, weil er angeblich seine Karte verloren habe. Er würde das Geld per Sofort-Überweisung zurückzahlen und ihm dafür hochwertige Kleidungsstücke geben. Der Student stieg in den Wagen des Unbekannten und fuhr mit ihm zu mehreren Banken, um Geld abzuheben. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es im zurückliegenden Jahr zu zehn gleichgelagerten Fällen gekommen. Die angeblich hochwertige Kleidung, die überreicht wurde, stellte sich im Nachhinein als minderwertig da.

Umfangreiche Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Fahndungsfotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/178846

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Betrugs. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich zu melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell