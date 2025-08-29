PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Polizei sucht unbekannten Mann

Aachen (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einem Mann, der im Verdacht steht, betrogen zu haben.

Ende Februar (25.02.25) soll der Unbekannte kurz vor 16 Uhr einen chinesischen Studenten am Pontwall angesprochen und sich als wohlhabender italienischer Mode-Designer ausgegeben haben. Er bat ihn, ihm Geld zu leihen, weil er angeblich seine Karte verloren habe. Er würde das Geld per Sofort-Überweisung zurückzahlen und ihm dafür hochwertige Kleidungsstücke geben. Der Student stieg in den Wagen des Unbekannten und fuhr mit ihm zu mehreren Banken, um Geld abzuheben. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es im zurückliegenden Jahr zu zehn gleichgelagerten Fällen gekommen. Die angeblich hochwertige Kleidung, die überreicht wurde, stellte sich im Nachhinein als minderwertig da.

Umfangreiche Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Fahndungsfotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/178846

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Betrugs. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich zu melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 14:25

    POL-AC: Verkehrskontrollen - Motorradfahrer 100 km/h zu schnell

    Aachen/Simmerath (ots) - Die Direktion Verkehr der Polizei Aachen hat gestern (27.08.2025) in der Stadt Aachen und in Simmerath Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Stadt Aachen überwachten die Beamtinnen und Beamten an mehreren Stellen den Straßenverkehr. Besonders nahmen sie dabei Bereiche in den Fokus, die der Polizei Aachen durch Bürgerinnen und Bürger als problematisch gemeldet wurden. In der Bismarckstraße, ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:23

    POL-AC: Auffahrunfall in der Eifel - mehrere Menschen verletzt

    Roetgen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B258 am Ortsausgang Roetgen sind am Montagabend (25.08.25) drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Auto, das Richtung Simmerath unterwegs war, gegen 18 Uhr plötzlich stark abgebremst, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug langsamer gefahren war, um abzubiegen. Der Fahrer des dahinterfahrenden Wagens (ein 25-jähriger Mann aus ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:56

    POL-AC: Motorradunfall in der Eifel - Junger Fahrer wird schwer verletzt

    Simmerath (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B266 ist am Samstagnachmittag (23.08.25) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21-Jährige kurz vor 16 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Simmerath unterwegs gewesen. Dabei fuhr er an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbei, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren