Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen - Motorradfahrer 100 km/h zu schnell

Aachen/Simmerath (ots)

Die Direktion Verkehr der Polizei Aachen hat gestern (27.08.2025) in der Stadt Aachen und in Simmerath Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Stadt Aachen überwachten die Beamtinnen und Beamten an mehreren Stellen den Straßenverkehr. Besonders nahmen sie dabei Bereiche in den Fokus, die der Polizei Aachen durch Bürgerinnen und Bürger als problematisch gemeldet wurden. In der Bismarckstraße, am Karlsgraben, in der Ursulinerstraße, an der Kreuzung Bastei und an der Horbacher Brücke wurden zu verschiedenen Uhrzeiten so insgesamt 46 mündliche Verwarnungen ausgesprochen und 19 Verwarngelder erhoben. Auch Mitarbeitende der Dienststelle für Verkehrsunfallprävention und Opferschutz (VUPO) waren im Einsatz und führten 16 Präventionsgespräche.

In Simmerath auf der L128 kontrollierte die Polizei außerdem die Geschwindigkeit von insgesamt 299 Fahrzeugen. 6 Fahrzeuge überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h im Rahmen eines Verwarngeldes (bis 15 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung), 13 Fahrzeuge - davon 13 Zweiräder - überschritten die zulässige Geschwindigkeit im Bereich eines Bußgeldes um mehr als 15 km/h. Zwei Motorräder fielen dabei mit besonders hohen Geschwindigkeiten auf: Ein Motorrad war mit 146 km/h in der 70er-Zone gemessen worden. Den Halter aus München erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem möglichen Fahrverbot.

Ein Motorradfahrer aus Simmerath setzte noch einen drauf: Er überschritt die zulässige Geschwindigkeit um ganze 108 km/h. Die Polizisten fuhren unmittelbar die Halteranschrift des Motorrads an und trafen vor Ort auf den Fahrer. Sie stellten seine Personalien fest und befragten ihn zur vorgeworfenen Geschwindigkeitsüberschreitung.

Zusammenfassend wurden am gestrigen Tag im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes 270 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen und die Geschwindigkeit von fast 2300 Fahrzeugen gemessen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 245 Ordnungswidrigkeiten fest. (kg)

