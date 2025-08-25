PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Motorradunfall in der Eifel - Junger Fahrer wird schwer verletzt

Simmerath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B266 ist am Samstagnachmittag (23.08.25) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21-Jährige kurz vor 16 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Simmerath unterwegs gewesen. Dabei fuhr er an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbei, als ihm ein Auto, das aus Simmerath kommend in Richtung Einruhr unterwegs war, entgegenkam.

Der Motorradfahrer bremste, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dadurch verletzte sich der Mann aus Nideggen schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieb unverletzt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

