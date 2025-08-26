Polizei Aachen

POL-AC: Auffahrunfall in der Eifel - mehrere Menschen verletzt

Roetgen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B258 am Ortsausgang Roetgen sind am Montagabend (25.08.25) drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Auto, das Richtung Simmerath unterwegs war, gegen 18 Uhr plötzlich stark abgebremst, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug langsamer gefahren war, um abzubiegen. Der Fahrer des dahinterfahrenden Wagens (ein 25-jähriger Mann aus Düren) sah das offenbar nicht rechtzeitig und schaffte es nicht mehr zu bremsen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die dahinterfahrenden Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig bremsen. Es kam nicht zum Zusammenstoß.

Der Dürener wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Menschen in den anderen Fahrzeugen (eine 65-jährige Frau aus Monschau und ein 16-jähriges Mädchen aus Simmerath) wurden leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt, der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B258 im Unfallbereich zwei Stunden teilweise gesperrt. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell