Polizei Aachen

POL-AC: Auffahrunfall in der Eifel - mehrere Menschen verletzt

Roetgen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B258 am Ortsausgang Roetgen sind am Montagabend (25.08.25) drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Auto, das Richtung Simmerath unterwegs war, gegen 18 Uhr plötzlich stark abgebremst, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug langsamer gefahren war, um abzubiegen. Der Fahrer des dahinterfahrenden Wagens (ein 25-jähriger Mann aus Düren) sah das offenbar nicht rechtzeitig und schaffte es nicht mehr zu bremsen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die dahinterfahrenden Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig bremsen. Es kam nicht zum Zusammenstoß.

Der Dürener wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Menschen in den anderen Fahrzeugen (eine 65-jährige Frau aus Monschau und ein 16-jähriges Mädchen aus Simmerath) wurden leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt, der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B258 im Unfallbereich zwei Stunden teilweise gesperrt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 15:56

    POL-AC: Motorradunfall in der Eifel - Junger Fahrer wird schwer verletzt

    Simmerath (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B266 ist am Samstagnachmittag (23.08.25) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21-Jährige kurz vor 16 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Simmerath unterwegs gewesen. Dabei fuhr er an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbei, ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:25

    POL-AC: Täter erbeutet Geld aus Sonnenstudio - Polizei sucht Zeugen

    Würselen (ots) - Nach einer räuberischen Erpressung in einem Sonnenstudio auf der Kaiserstraße sucht die Polizei Zeugen. Am Sonntagnachmittag (24.08.25) gegen 16.40 Uhr hatte ein unbekannter Mann die Räumlichkeiten betreten und die Herausgabe des Geldes aus der Kasse gefordert. Er gab an, bewaffnet zu sein. Mit dem Geld aus der Kasse verließ er das Sonnenstudio ...

    mehr
