Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Verkehrsunfall - Kind am Fußgängerüberweg erfasst - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mini-Fahrer die B19 von Aalen in Richtung Oberkochen. Er fuhr an der Anschlussstelle Unterkochen von der B19 auf die L1084 ab. An der Einmündung in die L1084 übersah er einen 57-jährigen Radfahrer, welcher vorfahrtsberechtigt die Einmündung überquerte. Der Radfahrer wurde von dem Mini erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Dort erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Unfallstelle war im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 09:30 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Neresheim: Kind am Fußgängerüberweg erfasst

Am Donnerstagmorgen gegen 6:35 Uhr überquerte ein 12-Jähriger - ohne auf den Verkehr zu achten, da er in Eile war - einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße. Eine aus Richtung Neresheim heranfahrende 48-jährige Lenkerin eines VW Golf konnte trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der 12-Jährige leicht verletzt.

Rainau: Farbschmierereien

Zwischen Mittwochmorgen, 8:50 Uhr und Donnerstagmorgen, (.50 Uhr, wurden vier Schilder im Bereich des Damms und am Kastell am Bucher Stausee mit Afrbe beschmiert. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

