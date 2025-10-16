PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Verkehrsunfall - Kind am Fußgängerüberweg erfasst - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mini-Fahrer die B19 von Aalen in Richtung Oberkochen. Er fuhr an der Anschlussstelle Unterkochen von der B19 auf die L1084 ab. An der Einmündung in die L1084 übersah er einen 57-jährigen Radfahrer, welcher vorfahrtsberechtigt die Einmündung überquerte. Der Radfahrer wurde von dem Mini erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Dort erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Unfallstelle war im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 09:30 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Neresheim: Kind am Fußgängerüberweg erfasst

Am Donnerstagmorgen gegen 6:35 Uhr überquerte ein 12-Jähriger - ohne auf den Verkehr zu achten, da er in Eile war - einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße. Eine aus Richtung Neresheim heranfahrende 48-jährige Lenkerin eines VW Golf konnte trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der 12-Jährige leicht verletzt.

Rainau: Farbschmierereien

Zwischen Mittwochmorgen, 8:50 Uhr und Donnerstagmorgen, (.50 Uhr, wurden vier Schilder im Bereich des Damms und am Kastell am Bucher Stausee mit Afrbe beschmiert. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 14:45

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkws

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkws Zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendete ein Dieb diverse Wertgegenstände aus insgesamt drei geparkten Fahrzeugen. Hierzu gelang es dem Dieb auf bislang unbekannte Weise die geparkten Fahrzeuge im Rollhofweg und im Hartäcker zu öffnen und aus diesen Bargeld, Kleidung und technische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:09

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl von Baugeräten

    Aalen (ots) - Burgstetten: Diebstahl von Baugeräten Auf einer Baustelle am Bahnhof brachen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Anhänger auf und entwendeten daraus mehrere Baugeräte und etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. Zudem wurde ein Generator von der Baustelle gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:16

    POL-AA: Ellenberg: Frontalzusammenstoß auf L2220

    Aalen (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr, war eine 47-jährige Opel-Fahrerin auf der L2220 von Eigenzell kommend in Richtung Ellenberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Muckental kam die 47-Jährige aus noch unbekannter Ursache von ihrer Fahrspur nach links ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte sodann frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 34-Jährigen. Beim Unfall wurde die 47-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren