Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkws

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkws

Zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendete ein Dieb diverse Wertgegenstände aus insgesamt drei geparkten Fahrzeugen. Hierzu gelang es dem Dieb auf bislang unbekannte Weise die geparkten Fahrzeuge im Rollhofweg und im Hartäcker zu öffnen und aus diesen Bargeld, Kleidung und technische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

