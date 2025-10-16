POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkws

Aalen (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr, war eine 47-jährige Opel-Fahrerin auf der L2220 von Eigenzell kommend in Richtung Ellenberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Muckental kam die 47-Jährige aus noch unbekannter Ursache von ihrer Fahrspur nach links ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte sodann frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 34-Jährigen. Beim Unfall wurde die 47-jährige ...

mehr