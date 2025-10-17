Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Ladung verloren

Vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor am Donnerstag gegen 19:30 Uhr ein 46-jähriger Transporter-Fahrer auf der L1084 zwischen Aalen und Ebnat eine auf der Ladefläche befindliche Rüttelplatte. Eine kurz darauf nachfolgende 51-jährige Audi-Fahrerin kollidierte anschließend mit dieser, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand.

Spraitbach: Vorfahrt missachtet

Ein 60-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr mit seinem VW den Verbindungsweg von der Höniger Sägemühle kommend. Als er an der Einmündung zur K3254 nach links in Richtung Spraitbach abbiegen wollte, übersah er einen dort fahrenden Seat eines 31-Jährigen. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Motorradfahrer

Als am Donnerstag eine 39-jährige Seat-Fahrerin in den Kreisverkehr der Oberbettringer Straße einfahren wollte, übersah sie einen dort bereits fahrenden 60-jährigen Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern mussten beide stark abbremsen, wodurch der 60-Jährige zu Fall kam. Dieser zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell