POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Arbeitsunfall

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 13:45 und 14:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in einer Tiefgarage in der Straße An der Talaue einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden an der C-Klasse beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Arbeitsunfall

Ein 43-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 9:50 Uhr bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Der Arbeiter war mit dem Ausheben einer ca. zwei Meter tiefen Grube beschäftigt. Hierbei begab er sich kurzzeitig auf das Planierschild, vermutlich um etwas nachzusehen, und stürzte dabei kopfüber in die Grube. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

