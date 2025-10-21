PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Diebstahl aus mehreren geparkten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 18.10.2025 auf Sonntag den 19.10.2025 wurden im Innenstadtbereich Löffingen bis nach Seppenhofen mehrere möglicherweise unverschlossene Fahrzeuge von bislang unbekannter Täterschaft geöffnet und durchsucht. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die genau Diebstahlsschadenhöhe ist derzeit nicht bekannt.

Gegen die derzeit noch unbekannte Täterschaft wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:29

    POL-FR: St. Märgen: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

    Freiburg (ots) - Zwischen Donnerstag, den 16.10.2025, 20:00 Uhr und Freitag 17.10, 10:30 Uhr wurde in St. Märgen aus zwei Landwirtschaftlichen Höfen, Arbeits- und Forstwerkzeuge entwendet. In einem Fall wurde die verschlossene Tür zu einem Werkstattraum aufgehebelt. Die Werkzeuge befanden sich jeweils in Gebäuden auf dem Hof. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 16:59

    POL-FR: Breisach: Transporter mit mehreren tausend Briefen sichergestellt

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, den 19.10.2025, stellte die Polizei Breisach einen verdächtigen Transporter parkend in der Gerberstraße in Breisach fest. Im Laderaum des Fahrzeugs wurden mehrere tausend Briefe eines Zustellungsunternehmens festgestellt, welche offenbar nicht zugestellt worden waren. Einige der Briefe sind bereits mehrere Monate alt. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 16:57

    POL-FR: Vogtsburg: Brand in Wohnhaus - Zwei Personen verletzt

    Freiburg (ots) - Am Samstag, den 18.10.2025 gegen 16:00 Uhr, wurde ein Brand in der Badbergstraße in Oberbergen, einem Ortsteil von Vogtsburg, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des Hochparterres und den Fenstern des Dachgeschosses. Zwei Personen wurden von der Feuerwehr auf einem Balkon des Gebäudes festgestellt und mittels einer tragbaren Leiter gerettet. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren