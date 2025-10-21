Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Diebstahl aus mehreren geparkten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 18.10.2025 auf Sonntag den 19.10.2025 wurden im Innenstadtbereich Löffingen bis nach Seppenhofen mehrere möglicherweise unverschlossene Fahrzeuge von bislang unbekannter Täterschaft geöffnet und durchsucht. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die genau Diebstahlsschadenhöhe ist derzeit nicht bekannt.

Gegen die derzeit noch unbekannte Täterschaft wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell