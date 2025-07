POL-WAF: Oelde. Kradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots) - Nach einem Feuer in einer Seniorenwohnung am Eichenweg am Dienstag (08.07.2025, 05.30 Uhr) in Telgte, sind polizeiliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Ursache für den Brand ist vermutlich ein Föhn, der sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs im Wohnzimmer befand. ...

mehr