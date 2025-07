Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung - Feuer in Seniorenwohnung. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 08.07.2025

Warendorf (ots)

Nach einem Feuer in einer Seniorenwohnung am Eichenweg am Dienstag (08.07.2025, 05.30 Uhr) in Telgte, sind polizeiliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Ursache für den Brand ist vermutlich ein Föhn, der sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs im Wohnzimmer befand.

Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Wohnung und konnten ein Ausbreiten verhindern. Trotzdem ist die gesamte obere Etage aktuell nicht bewohnbar.

Die 61-jährige Bewohnerin wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach aktuellen Informationen ist sie schwer verletzt. Ein 61-jähriger Mann aus Emsdetten befand sich ebenfalls in der Wohnung. Er wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in eine Klinik gefahren, genau wie eine 45-jährige Bewohnerin aus einer anderen Wohnung, auch sie wurde schwer verletzt.

Der Sachschaden wird aktuell auf rund 400.000 Euro geschätzt - die Ermittlungen dauern an. Die Bewohner der unteren Etage konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

