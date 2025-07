Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (09.07.2025, 17:13 Uhr) in Warendorf eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die 53-jährige fuhr mit ihrem Krad auf der Beelener Straße, als in Höhe einer Tankstelle der vor ihr fahrende Pkw verkehrsbedingt bremste. Die Kradfahrerin fuhr auf den Pkw auf und verletzte sich hierbei. Ein Rettungshubschrauber brachte die Motorradfahrerin in ein Krankenhaus nach Bielefeld. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

