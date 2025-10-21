PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstag, den 16.10.2025, 20:00 Uhr und Freitag 17.10, 10:30 Uhr wurde in St. Märgen aus zwei Landwirtschaftlichen Höfen, Arbeits- und Forstwerkzeuge entwendet. In einem Fall wurde die verschlossene Tür zu einem Werkstattraum aufgehebelt. Die Werkzeuge befanden sich jeweils in Gebäuden auf dem Hof. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Wert.

Gegen die derzeit noch unbekannte Täterschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

