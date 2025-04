POL-F: 250413 - 0393 Frankfurt - Oberrad: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) - (rü) Am gestrigen Samstagabend (12. April 2025) verletzte ein 23-Jähriger einen 69-Jährigen mit einer Glasflasche. Der Angreifer befand sich gegen 18:45 Uhr in Begleitung einer Zeugin auf dem Heimweg nach dem Besuch eines Volksfestes. In der Karl-Flesch-Straße klingelte er wahllos an einem Mehrfamilienhaus. Ein 69-Jähriger öffnete daraufhin die ...

