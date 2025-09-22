FW-AR: Gemeinsame Übung zur Vegetationsbrandbekämpfung in Wennigloh

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Gemeinsame Übung zur Vegetationsbrandbekämpfung in Wennigloh

Arnsberg

Die Feuerwehrkräfte des Löschzuges Arnsberg und der Löschgruppe Wennigloh haben gemeinsam auf einem abgeernteten Feld die Vegetationsbrandbekämpfung trainiert. Ziel der Übung war es, sowohl die Handhabung spezieller Gerätschaften zu üben als auch die Herausforderung zu meistern, Wasser an die Einsatzstelle zu bringen.

An einer Station standen die D-Strahlrohre im Mittelpunkt. Diese kleinen, handlichen Löschrohre ermöglichen eine besonders flexible Brandbekämpfung in unwegsamem Gelände - bei Vegetationsbränden kommt es weniger auf die Wassermenge, sondern auf Präzision und Beweglichkeit an.

An einer weiteren Übungsstation wurde der Einsatz von Kreisregnern trainiert - große Rasensprenger, die helfen, größere Flächen effektiv zu bewässern. Schließlich übten die Einsatzkräfte, wie man mit Feuerpatschen Glutnester löscht und mit der speziellen Waldbrandhacke Schutzsäume um Brandherde herum anlegt, um die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern.

