Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Arnsberg-Bruchhausen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Arnsberg-Bruchhausen, 16.09.2025 - Am Dienstagvormittag wurde der Feuerwehr um 10:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Klosfuhrstraße in Bruchhausen gemeldet. Zwei Pkw waren kollidiert, wobei eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Insgesamt waren drei Personen betroffen. Die Leitstelle alarmierte den Löschzug Bruchhausen/Niedereimer, die Hauptwache Arnsberg, den Einsatzführungsdienst sowie den Rettungsdienst mit Notarzt aus Hüsten und Kräften der Rettungswachen Hagelstein, Arnsberg und Hüsten. Auch die Polizei war zur Absicherung und Unfallaufnahme vor Ort. Insgesamt befanden sich 45 Einsatzkräfte im Einsatz.

Die Feuerwehr setzte hydraulisches Rettungsgerät ein, um beide Türen auf der Fahrerseite zu entfernen und eine patientenschonende Rettung der eingeklemmten Person durchzuführen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, zwei davon zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Zur Betreuung der Betroffenen war zusätzlich eine Mitarbeiterin der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Rettungsmaßnahmen war die Klosfuhrstraße zeitweise voll gesperrt. Einsatzende war gegen 12:15 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell