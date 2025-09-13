FW-AR: Erfolgreicher Tag der offenen Tür beim Löschzug Oeventrop

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Tag der offenen Tür beim Löschzug Oeventrop

Arnsberg

Vergangenen Sonntag fand nach langen Umbauarbeiten der Tag der offenen Tür des Löschzuges Oeventrop statt. Auf dem Hof des Gerätehauses gab es viel zu entdecken: Unter anderem war eine Drehleiter des Museums "Brennpunkt" ausgestellt. In der selbstgebauten Atemschutzstrecke konnten die Besucher erleben, wie es sich anfühlt, mit schwerem Atemschutz ausgerüstet zu sein. Dabei trugen sie echte Hupfkleidung und Atemschutzgeräte, während sie in der vernebelten Strecke eine Übungspuppe finden und ins Freie bringen mussten. Der Durchgang erfolgte immer in Zweiertrupps.

Die Gäste hatten außerdem die Möglichkeit, einen Brand an einer Übungslöschanlage zu bekämpfen und Jenga mithilfe eines feuerwehrtechnischen Spreizers - allein oder gegeneinander - zu spielen. Für die jüngsten Besucher gab es eine Hüpfburg, außerdem wurden Rundfahrten, Getränke, Essen vom Grill und eine Cafeteria angeboten.

Um 11 Uhr öffnete der Löschzug seine Türen und Tore. Der Tag begann mit einer Vorführung der Kinderfeuerwehr, deren Mitglieder auf Tret-Unimogs einrückten und einen Löschangriff präsentierten. Dabei löschten sie zu Demonstrationszwecken ein Wasserspielhaus.

Anschließend wurde eine Deoflasche erhitzt, bis sie explodierte - ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie gefährlich solche Experimente sein können.

Gegen 14 Uhr zeigte die Jugendfeuerwehr ihr Können, indem sie einen simulierten Vegetationsbrand bekämpften.

Den Abschluss bildete eine große Verlosung, bei der 108 Preise vergeben wurden.

