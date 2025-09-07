FW-AR: Fortbildung am Institut der Feuerwehr NRW

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Am Samstag den 30.08. machten sich einige Kameradinnen und Kameraden von der Löschgruppe Holzen und dem Löschzug Oeventrop auf den Weg nach Münster zum Übungsgelände des Instituts der Feuerwehr NRW.

Auf dem Programm stand ein Fortbildungstag in Form von unterschiedlichen praktischen Übungen aus den Bereichen Brandbekämpfung, Menschenrettung, Technischer Hilfeleistung und Umgang mit Gefahrstoffen. Hierfür können in der Übungshalle die unterschiedlichsten Einsatzsituationen realitätsecht dargestellt werden.

Nach Durchführung jeder Übung und anschließender Nachbesprechung, welche durch einen Trainer des IDF begleitet wurde, konnte viel Wissen für die Praxis mitgenommen werden, um in Zukunft in solchen Situationen schneller und effektiver vorgehen zu können.

