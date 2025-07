Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Volltrunkener Fahrradfahrer

Altenkirchen (ots)

Der Polizei in Altenkirchen wurde am 01.07.2025, gegen 18:00 Uhr eine Person auf einem Fahrrad gemeldet, welche in unsicherer Fahrweise im öffentlichem Verkehrsraum in Altenkirchen unterwegs war. Der 42 Jahre alte Mann konnte fahrend auf seinem Fahrrad angetroffen werden. Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann so stark alkoholisiert war, dass er nicht mehr mit seinem Fahrrad hätte fahren dürfen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Mann wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.

