Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Am 26. Oktober ist "Tag des Einbruchschutzes" - Telefon-Hotline des Polizeipräsidiums Freiburg bietet kostenlose Beratung rund um das Thema Einbruchschutz

Freiburg (ots)

Der Herbst steht vor der Tür - und mit ihm auch die Einbruchssaison. In dieser Zeit steigen die Zahlen der Wohnungseinbrüche. Oft hinterlassen die Täter Schäden in vierstelliger Höhe - eine bittere Überraschung für alle Betroffenen.

Doch ein Einbruch ist nicht nur ein materieller Verlust. Für viele bedeutet es einen tiefen emotionalen Einschnitt: Das Vertrauen in die eigene Sicherheit wird erschüttert, das Gefühl der Privatsphäre ist zerstört. Besonders belastend sind auch die psychischen Folgen, die oft viel länger anhalten als der finanzielle Schaden.

Es gibt jedoch gute Nachrichten: Sie können sich effektiv vor Einbrüchen schützen! Die Polizei weiß, dass fast die Hälfte aller Einbrüche bereits im Versuchsstadium scheitert - und das liegt nicht zuletzt an guten Sicherheitsmaßnahmen.

Nutzen Sie die Chance - am 26. Oktober ist "Tag des Einbruchschutzes". Anlässlich dieses Tages bietet das Polizeipräsidium Freiburg am Montag, 27. Oktober, zwischen 14:00 und 18:30 Uhr eine Telefon-Hotline an, bei der Sie sich umfassend und individuell beraten lassen können. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen - kostenlos und ohne großen Aufwand.

Telefon-Hotline:

Wann? Montag, 27. Oktober 2025, von 14:00 bis 18:30 Uhr

Telefonnummer: 07641/582-300

Die Experten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beantworten Ihre Fragen, geben wertvolle Tipps und helfen Ihnen dabei, den besten Schutz für Ihr Zuhause zu finden.

Noch persönlicher? - Vereinbaren Sie eine kostenlose Sicherheitsberatung direkt bei Ihnen zu Hause! Diese ist individuell und völlig produktneutral. Melden Sie sich einfach über die Hotline oder per E-Mail unter:

freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Weitere Infos und hilfreiche Tipps:

Mehr über Einbruchschutz und aktuelle Trends erfahren Sie auch auf den Seiten:

FE/PRÄ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell