Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Altigweg in Schopfheim eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor mit Wertgegenständen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht geklärt. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in Schopfheim rund um den Altigweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges dem Kriminalkommissariat Lörrach mitzuteilen. Dieses ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell