PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Altigweg in Schopfheim eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor mit Wertgegenständen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht geklärt. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in Schopfheim rund um den Altigweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges dem Kriminalkommissariat Lörrach mitzuteilen. Dieses ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:33

    POL-FR: Albbruck: Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 15.10.2025, 15 Uhr bis Montag, 20.10.2025, bis 20 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Lärchenweg in Albbruck eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Wohnräumlichkeiten. Die Täterschaft durchsuchte mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Kleidungsstücke in bislang noch nicht bekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:11

    POL-FR: Schopfheim: Pkw missachtet Vorfahrt von Pedelec-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Mit seinem Pedelec befuhr am Montag, 20.10.2025 gegen 07.50 Uhr ein 55 Jahre alter Mann die Hauptstraße von Fahrnau kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Schlattholzstraße kam aus dieser ein Pkw gefahren und bog auf die Hauptstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des Pedelec-Fahrers zu achten. Beim Abbiegevorgang kam es zur Berührung der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren