Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Kreisstraße 414 zw. Sudheim & Levershausen, Montag, 20.10.2025, 16.10 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Am Montag gegen 16.10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau mit einem Auto die Kreisstraße 414 aus Sudheim in Richtung Levershausen. In einer Rechtskurve rutschte er aufgrund der nassen Fahrbahn mit dem Auto in den angrenzenden Graben und beschädigte dabei einen Leitpfosten.

Der 19-Jährige kam nach einer Erstversorgung vor Ort leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Es kam zu einem Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

