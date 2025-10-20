POL-NOM: Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel
Einbeck (ots)
Einbeck 37586 Dassel, Professor-Heinrich-Düker-Straße
Sonntag, 19.10.2025, 23:45 Uhr
EINBECK (schu)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 37-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabinoide.
Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell