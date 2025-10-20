Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Einbeck (ots)

Einbeck 37586 Dassel, Professor-Heinrich-Düker-Straße

Sonntag, 19.10.2025, 23:45 Uhr

EINBECK (schu)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 37-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabinoide.

Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell