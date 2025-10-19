POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Rückingsallee, Samstag, 18.10.2025, 22:20 Uhr,
Northeim (Gro)
Unter Alkoholeinfluss stand ein 29-jähriger Einbecker, der mit seinem Pkw gegen 22:20 Uhr die Rückingsallee befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zudem war der 29-jährige nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell