Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Rückingsallee, Samstag, 18.10.2025, 22:20 Uhr,

Northeim (Gro)

Unter Alkoholeinfluss stand ein 29-jähriger Einbecker, der mit seinem Pkw gegen 22:20 Uhr die Rückingsallee befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zudem war der 29-jährige nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell