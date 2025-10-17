Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verpuffung und Feuerball

Jena (ots)

Jena. In einer gastronomischen Einrichtung im Jenaer Zentrum ereignete sich am 17.10.2025 gegen 19:45 Uhr ein tragischer Zwischenfall. Im Außenbereich des Restaurants kam es beim Versuch eine Tischlaterne mit neuem Brennstoff zu befüllen zu einem folgenschweren Unfall. Hierbei ereignete sich ein starke Verpuffung des Brennstoffes, was in einem, nach Zeugenangaben 3 Meter großen, Feuerball endete. Zwei Gäste, welche sich am Tisch im Außenbereich aufhielten, als auch eine Mitarbeiterin des Restaurants wurden hierbei zum Teil schwer Verletzt, sodass mindestens eine Verletzte in eine Spezialklinik für Verbrennungen ausgeflogen werden mussten.

Durch Gäste und Mitarbeiter der umliegenden Einrichtungen, hierunter auch der leitende Notarzt des Saale-Holzland-Kreises, wurden die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Neben einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und Einsatzkräften der Polizei Jena waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte, nebst Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell