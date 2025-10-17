LPI-J: Einbruch in Kleingartenanlage
Apolda (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 02.10. und dem 16.10.2025 wurde durch Unbekannte eine Garage im Garagenkomplex Faulborn in Apolda aufgebrochen. Gestohlen wurde diverses Werkzeug und ein Schwerlastregal. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachten konnten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
