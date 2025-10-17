PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kleingartenanlage

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 02.10. und dem 16.10.2025 wurde durch Unbekannte eine Garage im Garagenkomplex Faulborn in Apolda aufgebrochen. Gestohlen wurde diverses Werkzeug und ein Schwerlastregal. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachten konnten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

