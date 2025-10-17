LPI-J: Diebstahl aus Keller
Weimar (ots)
Einer 41-jährigen Bewohnerin der William-Shakespeare-Straße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr teures E-Bike gestohlen. Mutmaßlich über die Hauseingangstür haben sich die unbekannten Täter Zutritt zum Keller verschafft. Dort öffneten sie gewaltsam einen Kellerraum und stahlen das E-Bike der Marke KTM. Dieses hatte einen Wert von über 3.000,-Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell