LPI-J: Diebstahl aus Keller

Weimar (ots) - Gegen 14:30 Uhr verunglückte am Donnerstag eine 39-jährige Radfahrerin in der Georg-Haar-Straße. Diese fuhr neben einem 47-jährigen Mann in Richtung Schwanseestraße. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß dabei verlor die Radfahrerin das Gleichgewicht und stürzte gegen einen Zaun. Sie wurde mit verdacht eines Unterarmbruchs in das nächstgelegene Klinikum gebracht.

