LPI-J: Kleinkraftrad gestohlen
Weimar (ots)
Ein 24-jähriger Mann hat am Sonntag seinen Roller in der Schopenhauerstraße am Bahnhof abgestellt. Am Donnerstag stellte er dann fest, dass der Roller gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
