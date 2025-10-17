PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter Fahrer unter Drogen

Jena (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierte Streifenbeamte einen 31-jährigen E-Scooter Fahrer in der Naumburger Straße. Bei einem durchgeführten Drogenvortest wurde ein positives Ergebnis festgestellt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Dem Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:30

    LPI-J: Streitigkeit nach Kündigung eskaliert

    Jena (ots) - Nachdem einem 20-jähriger Mann gekündigt wurde, kam es am Donnerstagabend in der Karl-Liebknecht-Straße zu einem Streit mit dem 28-jährigen Vorgesetzten. Der Streit eskalierte und der Mann schlug zusammen mit einem anderen 22-jährigen Mitarbeiter auf den Geschädigten ein. Durch einen 20-jährigen Zeugen konnte die Auseinandersetzung geschlichtet werden. Gegen die beiden Täter wurde Anzeige erstattet. ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:30

    LPI-J: Straßenbahnunfall mit Schwerverletzten

    Jena (ots) - In der Stadtrodaer Straße kollidierte am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, ein 65-jähriger Radfahrer mit einer Straßenbahn und verletzte sich schwer. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Kreuzung Oberaue. Nach Zeugenaussagen soll der Radfahrer das Rotlicht und akustische Warnsignal am Bahnübergang missachtet haben. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:06

    LPI-J: Geldbörse auf Wochenmarkt gestohlen

    Apolda (ots) - Ein unbekannter Mann hat gestern auf dem Wochenmarkt in Apolda eine Geldbörse gestohlen. Der Dieb nutze einen unachtsamen Moment seines Opfers, entwendete die Geldbörse vom Verkaufsstand und flüchtete in Richtung Apothekergässchen. Dank der detaillierten Zeugenaussage und der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter kurze Zeit später von der Polizei im Stadtgebiet von Apolda ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren