LPI-J: E-Scooter Fahrer unter Drogen
Jena (ots)
Am Donnerstagabend kontrollierte Streifenbeamte einen 31-jährigen E-Scooter Fahrer in der Naumburger Straße. Bei einem durchgeführten Drogenvortest wurde ein positives Ergebnis festgestellt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Dem Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
