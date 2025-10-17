LPI-J: E-Scooter Fahrer unter Drogen

Jena (ots) - Nachdem einem 20-jähriger Mann gekündigt wurde, kam es am Donnerstagabend in der Karl-Liebknecht-Straße zu einem Streit mit dem 28-jährigen Vorgesetzten. Der Streit eskalierte und der Mann schlug zusammen mit einem anderen 22-jährigen Mitarbeiter auf den Geschädigten ein. Durch einen 20-jährigen Zeugen konnte die Auseinandersetzung geschlichtet werden. Gegen die beiden Täter wurde Anzeige erstattet. ...

