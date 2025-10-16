LPI-J: Geldbörse auf Wochenmarkt gestohlen
Apolda (ots)
Ein unbekannter Mann hat gestern auf dem Wochenmarkt in Apolda eine Geldbörse gestohlen. Der Dieb nutze einen unachtsamen Moment seines Opfers, entwendete die Geldbörse vom Verkaufsstand und flüchtete in Richtung Apothekergässchen. Dank der detaillierten Zeugenaussage und der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter kurze Zeit später von der Polizei im Stadtgebiet von Apolda angetroffen und überführt werden.
