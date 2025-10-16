PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Mit 1,38 Promille hinterm Steuer

Apolda (ots)

Mit 1,38 Promille wurde gestern Nacht ein 43-jähriger PKW Fahrer von der Polizei gestellt. Der Mann wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schon als der Mann seine Fahrertür öffnete, konnte der Geruch von Alkohol deutlich wahrgenommen werden. Als er das Fahrzeug verlassen sollte, musste er sich an seinem Auto festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 43-Jährigen untersagt und er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

