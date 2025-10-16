Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit 1,38 Promille hinterm Steuer

Apolda (ots)

Mit 1,38 Promille wurde gestern Nacht ein 43-jähriger PKW Fahrer von der Polizei gestellt. Der Mann wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schon als der Mann seine Fahrertür öffnete, konnte der Geruch von Alkohol deutlich wahrgenommen werden. Als er das Fahrzeug verlassen sollte, musste er sich an seinem Auto festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 43-Jährigen untersagt und er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

