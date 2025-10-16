LPI-J: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Weimar (ots) - In der Buttelstedter Straße in Weimar haben Polizeibeamte am frühen Mittwochabend einen 31-jährigen Kradfahrer kontrolliert. Dieser war nicht nur unter Einfluss von berauschenden Substanzen, sondern auch sein Kraftrad war nicht versichert. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fehlender Versicherung, sowie ein ...

mehr