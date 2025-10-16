LPI-J: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus
Weimar (ots)
Am späten Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter sich zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Weimar verschafft. Es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Wie die Täter in die Wohnung gelangten ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Typische aufbruchspuren wurden am Tatort nicht festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
