LPI-J: Einbruch in Imbissgeschäft
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dorndorf: In Dorndorf der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in einem Imbiss eingebrochen. Zunächst warfen sie die Scheibe ein und klauten dann die Kasse mit dem darin befindlichen Wechselgeld. Dem Betreiber des Imbisses entstand ein Schaden von über 1.000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
