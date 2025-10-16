Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw rammt Baum, Fahrer schwerverletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf/ L1073: Ein 73-jähriger Renault Fahrer befuhr gegen 10:30 Uhr die L1073 in Richtung Hermsdorf. Auf Höhe der Paul-Junghans-Straße kam dieser aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte dabei mit einem Schild und einem Baum. Bei dem Pkw entstanden ein wirtschaftlicher Totalschaden und die Straße war für ca. eine Stunde teilweise voll gesperrt. Der Fahrer wurde schwer verletzt in das Klinikum nach Gera gebracht.

