Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tote Schlange sorgt für Polizeieinsatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Durch eine 64-jährige Anwohnerin wurde am Mittwochabend eine ca. ein Meter Schlange im Bereich der Werner-Seelenbinder-Straße gesichtet. Da die Anwohnerin sich unsicher war ob das Tier gefährlich ist, informierte sie die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten die Frau jedoch beruhigen. Es handelte sich um eine heimische bereits verstorbene Ringelnatter. Somit ging von der Schlange keine Gefahr aus. Ringelnattern sind scheue Tiere und meiden Menschen. Sie sind nicht giftig oder aggressiv. Werden sie bedrängt können sie trotzdem zubeißen.

