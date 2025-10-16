PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschte Autofahrerin kontrolliert

Jena (ots)

In der Camburger Straße in Jena haben am Mittwochenabend, Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle mit einer 23-jährigen Ford Fahrerin durchgeführt. Dabei ergab ein durchgeführter Drogenvortest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Cannabis stand. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrerin erwartet nun ein Führerscheinentzug und ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

