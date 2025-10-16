LPI-J: Graffiti Schmierereien in Jena

Weimar (ots) - Am 16. September gegen 07:10 Uhr schob ein 14-jähriger Radfahrer sein Fahrrad über Fußgängerüberweg in der Moskauer Straße in Weimar aus Richtung Röhrstraße kommend. Ein schwarzer Skoda näherte sich ebenfalls dem Fußgängerüberweg aus Richtung Stadtmitte und stoppte. Plötzlich fuhr der Skoda Fahrer wieder an und touchierte das Hinterrad des schiebenden Radfahrers. Dieser wurde zusammen mit seinem Fahrrad zu Boden gerissen und verletzte sich dabei ...

mehr