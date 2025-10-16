LPI-J: Graffiti Schmierereien in Jena
Jena (ots)
Wiederholt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diverse diffamierende Graffiti im Stadtgebiet Jena gesprüht. Dabei richteten sich die gesprühten Schriftzüge gegen Benjamin Koppe, Bürgermeister und Sicherheitsdezernent der Stadt Jena, Andreas Kuhn Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft elf5 GmbH und Sebastian Wick Fachdienstleister Kommunale Ordnung der Stadt Jena. Die insgesamt sechs festgestellten Graffiti waren allesamt an öffentlichen Gebäuden angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
