LPI-J: Diebstahl aus Restaurant
Jena (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter aus einem Restaurant in der Dornburger Straße mehrere Schnapsflaschen entwendet. Dazu schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Restaurant. Es wurden hochprozentige Getränke im Wert von 200,-Euro geklaut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
