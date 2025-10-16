LPI-J: Vandalismus an Schule
Weimar (ots)
Berlstedt: In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch haben unbekannte Täter mehrere Zaunsfelder an einer Schule in Berlstedt demoliert. Dazu wurden noch mehrere Sticker auf ein Schild geklebt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,-Euro. Im Rahmen der Ermittlungen wird auch eine politische Tatmotivation geprüft.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell