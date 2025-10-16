PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus an Schule

Weimar (ots)

Berlstedt: In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch haben unbekannte Täter mehrere Zaunsfelder an einer Schule in Berlstedt demoliert. Dazu wurden noch mehrere Sticker auf ein Schild geklebt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,-Euro. Im Rahmen der Ermittlungen wird auch eine politische Tatmotivation geprüft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

