LPI-J: Streitigkeit nach Kündigung eskaliert
Jena (ots)
Nachdem einem 20-jähriger Mann gekündigt wurde, kam es am Donnerstagabend in der Karl-Liebknecht-Straße zu einem Streit mit dem 28-jährigen Vorgesetzten. Der Streit eskalierte und der Mann schlug zusammen mit einem anderen 22-jährigen Mitarbeiter auf den Geschädigten ein. Durch einen 20-jährigen Zeugen konnte die Auseinandersetzung geschlichtet werden. Gegen die beiden Täter wurde Anzeige erstattet.
