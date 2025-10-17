Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenbahnunfall mit Schwerverletzten

Jena (ots)

In der Stadtrodaer Straße kollidierte am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, ein 65-jähriger Radfahrer mit einer Straßenbahn und verletzte sich schwer. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Kreuzung Oberaue. Nach Zeugenaussagen soll der Radfahrer das Rotlicht und akustische Warnsignal am Bahnübergang missachtet haben. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Aufprall aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer mit wurden mit mehreren Knochenbrüchen in die Zentrale Notaufnahme.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell