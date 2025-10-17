PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenbahnunfall mit Schwerverletzten

Jena (ots)

In der Stadtrodaer Straße kollidierte am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, ein 65-jähriger Radfahrer mit einer Straßenbahn und verletzte sich schwer. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Kreuzung Oberaue. Nach Zeugenaussagen soll der Radfahrer das Rotlicht und akustische Warnsignal am Bahnübergang missachtet haben. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Aufprall aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer mit wurden mit mehreren Knochenbrüchen in die Zentrale Notaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 14:06

    LPI-J: Geldbörse auf Wochenmarkt gestohlen

    Apolda (ots) - Ein unbekannter Mann hat gestern auf dem Wochenmarkt in Apolda eine Geldbörse gestohlen. Der Dieb nutze einen unachtsamen Moment seines Opfers, entwendete die Geldbörse vom Verkaufsstand und flüchtete in Richtung Apothekergässchen. Dank der detaillierten Zeugenaussage und der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter kurze Zeit später von der Polizei im Stadtgebiet von Apolda ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:04

    LPI-J: Mit 1,38 Promille hinterm Steuer

    Apolda (ots) - Mit 1,38 Promille wurde gestern Nacht ein 43-jähriger PKW Fahrer von der Polizei gestellt. Der Mann wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schon als der Mann seine Fahrertür öffnete, konnte der Geruch von Alkohol deutlich wahrgenommen werden. Als er das Fahrzeug verlassen sollte, musste er sich an seinem Auto festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

    Weimar (ots) - Am späten Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter sich zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Weimar verschafft. Es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Wie die Täter in die Wohnung gelangten ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Typische aufbruchspuren wurden am Tatort nicht festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren