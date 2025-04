POL-PDLU: Speyer - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Speyer (ots) - Am Samstagnachmittag (05.04.25) gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Opel Corsa in der Straße "Am Hirschgraben" in Speyer. Im Rahmen der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der erst 16-jährige Fahrzeugführer aus Harthausen keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen, da er noch nicht im Besitz einer solchen ist. Zusätzlich war sein Beifahrer nicht angeschnallt. Den Fahrer des PKW ...

