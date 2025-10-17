LPI-J: Verkehrskontrolle an Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Am Freitag gegen 06:00 Uhr hat ein 39-jähriger VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr auf der Landstraße von Hummelshain in Richtung Kahla. Auf Höhe des Abzweigs Schmölln kam er von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto landete auf dem Dach. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Klinikum nach Jena verbracht. ...

