Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle an Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg:

Die Polizei des Saale-Holzland-Kreises führte am Donnerstagabend auf der Baustelle zwischen Neuengönna und Dorndorf-Steubnitz, auf der B88, Verkehrskontrollen wegen der bestehenden Straßensperrung durch. Die Straße soll am heutigen Freitag laut Angaben des TLBV geöffnet werden. Durch die Beamten wurden insgesamt 14 Verwarngelder erhoben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

