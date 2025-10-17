LPI-J: Verkehrskontrolle an Baustelle
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dornburg-Camburg:
Die Polizei des Saale-Holzland-Kreises führte am Donnerstagabend auf der Baustelle zwischen Neuengönna und Dorndorf-Steubnitz, auf der B88, Verkehrskontrollen wegen der bestehenden Straßensperrung durch. Die Straße soll am heutigen Freitag laut Angaben des TLBV geöffnet werden. Durch die Beamten wurden insgesamt 14 Verwarngelder erhoben.
