LPI-J: Gefälschter Führerschein

Weimar (ots) - Einer 41-jährigen Bewohnerin der William-Shakespeare-Straße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr teures E-Bike gestohlen. Mutmaßlich über die Hauseingangstür haben sich die unbekannten Täter Zutritt zum Keller verschafft. Dort öffneten sie gewaltsam einen Kellerraum und stahlen das E-Bike der Marke KTM. Dieses hatte einen Wert von über 3.000,-Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

