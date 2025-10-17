PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefälschter Führerschein

Apolda (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte die Apoldaer Polizei gestern einen 43-jährigen Mann. Der den Beamten vorgezeigte bulgarische Führerschein erwies sich als eine Komplettfälschung. Das Fahrzeug musste der 43-Jährige stehen lassen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Führerschein erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

