Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, Fahrzeuge kollidieren nach Vorfahrtsmissachtung

Einbeck (ots)

Einbeck, Bundesstraße 3, Zubringer Bartshausen Freitag, 17.10.2025, 22.37 Uhr

Einbeck, bit

Am späten Freitagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW auf der Bundesstraße 3 in Höhe der Abfahrt Bartshausen. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 20000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall ereignete sich als eine 23-Jährige Fahrzeugführerin aus Steinfurt vom Zubringer Bartshausen in Richtung Northeim abbog und den aus Rtg. Northeim herannahenden, 21-Jährigen Alfelder Fahrzeugführer übersah. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell