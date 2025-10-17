PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eine leicht Verletzte durch Verkehrsunfall (Berichtigung der Unfallbeteiligten)

Northeim (ots)

Hardegsen OT Hettensen, Lödingser Straße / Bramburgstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 16.45 Uhr

HETTENSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fredelsloher die Bramburgstraße in Hettensen und wollte mit ihrem Auto auf die Lödingser Straße in Richtung Ellierode abbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 25-jährige Frau aus Hettensen. Es kam zum Unfall.

Durch den Unfall wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Sie begab sich eigenständig zur Überprüfung in ein Krankenhaus.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:14

    POL-NOM: Unfall durch Unaufmerksamkeit

    Northeim (ots) - Northeim, Lange Lage, Donnerstag, 16.10.2025, 17.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Moringer mit einem Auto die Straße "Lange Lage" in Richtung Hillerser Straße in Northeim. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit bemerkte der 29-Jährige nicht, dass das Auto vor ihm langsamer wurde und fuhr auf das Auto auf. In dem Auto befanden sich der 70-jährige Fahrer und eine ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:45

    POL-NOM: Ladendiebstahl

    Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 15.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr entpackte ein 46-jähriger Duderstädter zwei Ladekabel und eine Taschenlampe im Wert von ca. 17 Euro und verstaute die Gegenstände in seiner Jackentasche. An der Kasse bezahlte er lediglich einen 6-Träger Bier. Der Mann wurde durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Gegen den 46-Jährigen wurde ein ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:40

    POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 16.10.2025, 09.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag befuhr ein 48-jähriger Northeimer mit einem E-Scooter die Rückingsallee in Northeim. Bei einer Kontrolle durch eine Streife der Polizei Northeim konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können. Ein Urintest reagierte positiv auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren