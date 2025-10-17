POL-NOM: Eine leicht Verletzte durch Verkehrsunfall (Berichtigung der Unfallbeteiligten)
Northeim (ots)
Hardegsen OT Hettensen, Lödingser Straße / Bramburgstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 16.45 Uhr
HETTENSEN (Wol)
Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fredelsloher die Bramburgstraße in Hettensen und wollte mit ihrem Auto auf die Lödingser Straße in Richtung Ellierode abbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 25-jährige Frau aus Hettensen. Es kam zum Unfall.
Durch den Unfall wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Sie begab sich eigenständig zur Überprüfung in ein Krankenhaus.
An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell