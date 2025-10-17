Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eine leicht Verletzte durch Verkehrsunfall (Berichtigung der Unfallbeteiligten)

Northeim (ots)

Hardegsen OT Hettensen, Lödingser Straße / Bramburgstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 16.45 Uhr

HETTENSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fredelsloher die Bramburgstraße in Hettensen und wollte mit ihrem Auto auf die Lödingser Straße in Richtung Ellierode abbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 25-jährige Frau aus Hettensen. Es kam zum Unfall.

Durch den Unfall wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Sie begab sich eigenständig zur Überprüfung in ein Krankenhaus.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell