Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall durch Unaufmerksamkeit

Northeim (ots)

Northeim, Lange Lage, Donnerstag, 16.10.2025, 17.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Moringer mit einem Auto die Straße "Lange Lage" in Richtung Hillerser Straße in Northeim. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit bemerkte der 29-Jährige nicht, dass das Auto vor ihm langsamer wurde und fuhr auf das Auto auf. In dem Auto befanden sich der 70-jährige Fahrer und eine 65-jährige Beifahrerin (beide aus Northeim). Die beiden Personen und der 29-Jährige verletzen leicht.

Ein Transport ins Krankenhaus war bei keiner der Personen notwendig.

Durch den Unfall kam es zu einem Sachschaden von ca. 21.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 17.10.2025 – 08:45

    POL-NOM: Ladendiebstahl

    Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 15.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr entpackte ein 46-jähriger Duderstädter zwei Ladekabel und eine Taschenlampe im Wert von ca. 17 Euro und verstaute die Gegenstände in seiner Jackentasche. An der Kasse bezahlte er lediglich einen 6-Träger Bier. Der Mann wurde durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Gegen den 46-Jährigen wurde ein ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:40

    POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 16.10.2025, 09.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag befuhr ein 48-jähriger Northeimer mit einem E-Scooter die Rückingsallee in Northeim. Bei einer Kontrolle durch eine Streife der Polizei Northeim konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können. Ein Urintest reagierte positiv auf ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:36

    POL-NOM: Zwei verletzte Personen bei Unfall

    Northeim (ots) - Northeim, Nordring, Donnerstag, 16.10.2025, 14.25 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 14.25 Uhr beabsichtige ein 38-jähriger Mann aus Kreiensen vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr auf der Straße "Nordring" in Northeim einzufahren. Dabei übersah er eine 45-jährige Autofahrerin, wodurch es zum Unfall kam. Im Auto der 45-jährigen Northeimerin befanden sich zudem eine 63-jährige Frau ...

    mehr
