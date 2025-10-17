POL-NOM: Unfall durch Unaufmerksamkeit
Northeim (ots)
Northeim, Lange Lage, Donnerstag, 16.10.2025, 17.30 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Moringer mit einem Auto die Straße "Lange Lage" in Richtung Hillerser Straße in Northeim. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit bemerkte der 29-Jährige nicht, dass das Auto vor ihm langsamer wurde und fuhr auf das Auto auf. In dem Auto befanden sich der 70-jährige Fahrer und eine 65-jährige Beifahrerin (beide aus Northeim). Die beiden Personen und der 29-Jährige verletzen leicht.
Ein Transport ins Krankenhaus war bei keiner der Personen notwendig.
Durch den Unfall kam es zu einem Sachschaden von ca. 21.000 Euro.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell